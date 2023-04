Pogacar domina il Fiandre, seconda piazza per van der Poel (Di domenica 2 aprile 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar ha vinto da autentico dominatore sui muri in pavè dell'edizione numero 107 del Giro delle Fiandre. Lo sloveno dell'UAE Team Emirates è giunto da solo al traguardo, dopo i ben 19 muri di questa tappa della “campagna del Nord”, e ha preceduto di 16? l'olandese Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), secondo, e di oltre un minuto il danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo), terzo, che ha vinto lo sprint del primo gruppetto di inseguitori, che comprendeva anche il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), quarto. Decima piazza per Matteo Trentin (UAE Team Emirates), miglior italiano. Per Pogacar è il primo trionfo al Giro delle Fiandre, dopo i successi nella Liegi-Bastogne-Liegi e nel Giro di Lombardia (conquistato due volte). Nella ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 aprile 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Tadejha vinto da autenticotore sui muri in pavè dell'edizione numero 107 del Giro delle. Lo sloveno dell'UAE Team Emirates è giunto da solo al traguardo, dopo i ben 19 muri di questa tappa della “campagna del Nord”, e ha preceduto di 16? l'olandese Mathieu van der(Alpecin-Deceuninck), secondo, e di oltre un minuto il danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo), terzo, che ha vinto lo sprint del primo gruppetto di inseguitori, che comprendeva anche il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), quarto. Decimaper Matteo Trentin (UAE Team Emirates), miglior italiano. Perè il primo trionfo al Giro delle, dopo i successi nella Liegi-Bastogne-Liegi e nel Giro di Lombardia (conquistato due volte). Nella ...

