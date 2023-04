Pnrr, Mastella attacca il sindaco di Milano: “Fa la iena, vuole i soldi del Sud” (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Il sindaco di Milano, Sala, continua con ostinazione a chiedere di travasare su Milano gli eventuali soldi del Pnrr non spesi al sud. Mi pare un atteggiamento cinico e spregiudicato. Se questa è la nuova sinistra francamente c’è da restare sconcertati. Una sinistra chic e vanitosa. I ministeri diano una mano in via prioritaria a chi ha difficoltà, i fondi del Sud altrimenti siano spesi tra i comuni del Sud comunque. Sia l’ Anci a farsi carico di dare sostegno a piccoli comuni o a chi è in ritardo”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, sulle dichiarazioni del primo cittadino di Milano. “Sala la smetta di fare la jena. E qualcuno da sinistra gli dica che questo suo atteggiamento spocchioso non ha ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ildi, Sala, continua con ostinazione a chiedere di travasare sugli eventualidelnon spesi al sud. Mi pare un atteggiamento cinico e spregiudicato. Se questa è la nuova sinistra francamente c’è da restare sconcertati. Una sinistra chic e vanitosa. I ministeri diano una mano in via prioritaria a chi ha difficoltà, i fondi del Sud altrimenti siano spesi tra i comuni del Sud comunque. Sia l’ Anci a farsi carico di dare sostegno a piccoli comuni o a chi è in ritardo”. Così ildi Benevento, Clemente, sulle dichiarazioni del primo cittadino di. “Sala la smetta di fare la jena. E qualcuno da sinistra gli dica che questo suo atteggiamento spocchioso non ha ...

