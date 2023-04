PNRR in alto mare. Allo studio del MEF organizzazione PA e garanzie imprese (Di domenica 2 aprile 2023) Il PNRR è ancora in alto mare: uno studio Ambrosetti stima che solo il 6% dei finanziamenti è stato speso e solamente l’1% dei progetti è stato completato. Un flop causato dalla burocrazia e dal fatto che il 65% dei progetti passa dai Comuni ed il 60% di questi ha meno di 5.000 abitanti ed incontra dunque notevoli difficoltà nella gestione dei progetti. (Su questo stesso tema vedi anche il report FPA) A causa die ritardi accumulati, la nuova pianificazione del PNRR prevede uno spostamento in avanti di oltre 20 miliardi di spese originariamente previste per il triennio 2020-22. Una situazione che il governo Meloni conta di risolvere, da un lato con la rinegoziazione del PNRR, dall’altro con provvedimenti volti a snellire le procedure e rendere più agevole la messa a terra dei ... Leggi su quifinanza (Di domenica 2 aprile 2023) Ilè ancora in: unoAmbrosetti stima che solo il 6% dei finanziamenti è stato speso e solamente l’1% dei progetti è stato completato. Un flop causato dalla burocrazia e dal fatto che il 65% dei progetti passa dai Comuni ed il 60% di questi ha meno di 5.000 abitanti ed incontra dunque notevoli difficoltà nella gestione dei progetti. (Su questo stesso tema vedi anche il report FPA) A causa die ritardi accumulati, la nuova pianificazione delprevede uno spostamento in avanti di oltre 20 miliardi di spese originariamente previste per il triennio 2020-22. Una situazione che il governo Meloni conta di risolvere, da un lato con la rinegoziazione del, dall’altro con provvedimenti volti a snellire le procedure e rendere più agevole la messa a terra dei ...

