Pnrr | governo stringe i tempi su correttivi per terza tranche Sala insiste | a noi fondi inutilizzati

(Di domenica 2 aprile 2023) - Non sono escluse modifiche alla governance e l'accantonamento di progetti poco realizzabili a breve termine puntando su quelli da completare entro il 2026

- Non sono escluse modifiche alla governance e l'accantonamento di progetti poco realizzabili a breve termine puntando su quelli da completare entro il 2026Lo prevede un emendamento delal dl, in esame in commissione Bilancio al Senato. La misura fa rientrare fra le attività della società due cardini della riforma: ossia, favorire l'...Sul tema dele sulla sua attuazione ilè al lavoro affinché si possano utilizzare quanto prima i fondi disponibili. Insomma, si corre contro il tempo. E oggi Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario ...

Oltre al nodo del Pnrr, e alle polemiche, talvolta pretestuose, che le opposizioni, come il M5S di Conte, s'inventano per far sapere che esistono, Giorgia Meloni, già dalle prossime ore, ...