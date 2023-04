Pnrr | Fazzolari | “Piano elaborato frettolosamente da Conte II”

Leggi su italiasera

(Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – “Sulpurtroppo l’attuale governo si è trovato a dover risistemare molte cose che non vanno perché ilè stato fatto in modo troppo frettoloso dal governoII “. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Giovanbattistaospite del ‘Caffe della domenica’ di Maria Latella su Radio 24. “Che ci siano delle criticità noi lo abbiamo sempre evidenziato, noi di FdI ci siamo astenuti dal votarlo in Parlamento e lo rivendichiamo anche perché ilè stato portato in Aula con meno di 24 ore di anticipo rispetto a quando il Parlamento lo ha dovuto votare”, ha spiegato. Per quanto riguarda il confronto con Bruxelles, “la Commissione ha chiesto maggiori dettagli su alcuni degli obiettivi dichiarati come ...