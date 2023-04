Pnrr, è corsa contro il tempo. Fazzolari: “Dobbiamo risistemare il piano frettoloso di Conte” (Di domenica 2 aprile 2023) «Sul Pnrr purtroppo l’attuale governo si è trovato a dover risistemare molte cose che non vanno perché il piano è stato fatto in modo troppo frettoloso dal governo Conte II». Lo ha spiegato Giovanbattista Fazzolari ricostruendo la cronologia dei fatti a Radio 24. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervistato da Maria Latella, ha smontato le ricostruzioni approssimative delle opposizioni. «Che ci siano delle criticità noi lo abbiamo sempre evidenziato», ha detto Fazzolari. «Noi di Fratelli d’Italia ci siamo astenuti dal votarlo in Parlamento e lo rivendichiamo anche perché il Pnrr è stato portato in aula con meno di 24 ore di anticipo rispetto a quando il Parlamento lo ha dovuto votare», ha aggiunto il sottosegretario. Per quanto ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 aprile 2023) «Sulpurtroppo l’attuale governo si è trovato a dovermolte cose che non vanno perché ilè stato fatto in modo troppodal governoII». Lo ha spiegato Giovanbattistaricostruendo la cronologia dei fatti a Radio 24. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervistato da Maria Latella, ha smontato le ricostruzioni approssimative delle opposizioni. «Che ci siano delle criticità noi lo abbiamo sempre evidenziato», ha detto. «Noi di Fratelli d’Italia ci siamo astenuti dal votarlo in Parlamento e lo rivendichiamo anche perché ilè stato portato in aula con meno di 24 ore di anticipo rispetto a quando il Parlamento lo ha dovuto votare», ha aggiunto il sottosegretario. Per quanto ...

