Pnrr, Calenda: "Sarebbe utile fare qualche proposta" (Di domenica 2 aprile 2023) ROMA – "Sul Pnrr più che lo scambio di accuse Sarebbe utile fare qualche proposta. Noi abbiamo suggerito al governo di ripristinare industria 4.0 – reinserendo la formazione – e allargandola ai beni ambientali e al risparmio energetico. Gli investimenti caleranno a causa dei tassi. Stimolarli migliorando la produttività e il risparmio energetico è una buona scelta. Le imprese investono con tempi più "umani". Abbiamo discusso il piano con tutti i Ministri interessati. Adesso occorre accelerare". È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda.

