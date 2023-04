Platinette racconta della terribile esperienza dell’ictus | “Mi sono sentito come in un fermo-immagine”

(Di domenica 2 aprile 2023) Mauro Coruzzi, conosciuto con il nome d’arte di, si sta lentamente riprendendo dall’ictus ischemico che lo ha colpito il 14 marzo scorso. Il conduttore ha deciso dire alla Gazzetta di Parmaha vissuto quei terribili momenti e il lungo percorso di riabilitazione che ha da poco iniziato ad affrontare: “Mibloccato in un, paralizzato dall’incapacità e dalla sorpresa di non riuscire ad avere reazione alcuna”. Coruzzi ci tiene a ringraziare di cuore il suo fisioterapista che, accortosi di cosa stava accadendo al suo paziente, ha chiamato immediatamente il 118. Le prime notti in ospedalestate uno strazio per, che non dimenticherà mai più: “Dormire ...

