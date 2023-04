Platinette dopo l'attacco ischemico: "Ero come in un fermo immagine" (Di domenica 2 aprile 2023) La paura, la corsa in ambulanza, le cure e ora la riabilitazione. Mauro Coruzzi , in arte Platinette , racconta in prima persona alla Gazzetta di Parma i momenti terribili dell'attacco ischemico e il cammino in corso per ritornare alla normalità. Coruzzi, originario di Langhirano, racconta come, al momento del malore, si sia sentito ... Leggi su repubblica (Di domenica 2 aprile 2023) La paura, la corsa in ambulanza, le cure e ora la riabilitazione. Mauro Coruzzi , in arte, racconta in prima persona alla Gazzetta di Parma i momenti terribili dell'e il cammino in corso per ritornare alla normalità. Coruzzi, originario di Langhirano, racconta, al momento del malore, si sia sentito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_bologna : Platinette la ripartenza dopo l'ictus: “Mi sono sentito come in un fermo-immagine” - Ariete4620 : @MariaIde123 @AStramezzi Sì, in effetti i dubbi su Gassman permangono come pure su Platinette pure lui finito allo… - infoitcultura : Platinette è stabile: “W la vita”. Le prime foto dopo l’ictus - SalvatoreSamp : RT @fanpage: 'In piedi e da solo per la prima volta dopo 15 giorni. Viva la vita!' #MauroCoruzzi, in arte #Platinette aggiorna i fans sulle… - CineGiornale1 : Platinette dopo l’ictus | La foto sui social rivela le sue condizioni attuali -