Piombino | il settore dell’acquacoltura col fiato sospeso | “Impatto del rigassificatore? Zero test | i calcoli di Snam basati su studi teorici”

(Di domenica 2 aprile 2023) Oltre il 50% della produzione ittica nazionale avviene trae il Golfo di Follonica. Quasi diecimila tonnellate di orate, spigole, ricciole e ombrine riempiono ogni anno le cassette delle attività che, da oltre vent’anni, si occupano di acquacoltura nella zona di fronte all’Arcipelago Toscano. Il polo nazionale di allevamento ittico occupa circa 200 persone, a cui vanno aggiunti i lavoratori dell’indotto. Unimportante per la filiera agro-alimentare italiana che ora guarda con preoccupazione alla nave rigassificatrice ormeggiata nel porto di. Ancora la Golar Tundra non è in funzione. Solo a maggio, quando è previsto l’avvio della struttura, si potranno effettuare isul campo per verificare quale sarà l’reale dell’impianto sugli allevamenti. “Noi produciamo un ...