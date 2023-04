Pioli tratta Leao come Kvara, ma il Milan è di gran lunga inferiore al Napoli: pensi al quarto posto (Di domenica 2 aprile 2023) Nella conferenza stampa della vigilia, ho trovato Spalletti in leggera contraddizione. Da una parte, dice che l’assenza di Osimhen è... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 aprile 2023) Nella conferenza stampa della vigilia, ho trovato Spalletti in leggera contraddizione. Da una parte, dice che l’assenza di Osimhen è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Pioli tratta #Leao come #Kvaratskhelia, ma il #Milan è di gran lunga inferiore al #Napoli: pensi al quarto posto… - Thankilpin : Quello ke più mi dà fastidio di Pioli è ke nn chiede mai scusa ai tifosi per lo scempio fatto vedere. Si cerca rico… - becca22cr7 : @FraNasato Impossibile, il gruppo è spaccato, Pioli ha perso il comando, non lo seguono, il ciclo è finito e lui tr… - aymantabbonmok : @JulzOa @infernALE96 appunto cose che proprio perché si tratta di pioli non si avvereranno - piolismo_cd : @Mdk942 @CorkScrew12 @Amogabbia ma fanatismo di cosa porcodio? nessuno difende pioli a spada tratta qui, siete voi… -