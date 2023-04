Pioli: «Sono contento della prestazione e della vittoria ma è solo il primo passo» (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la vittoria sul Napoli al Maradona, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico del Milan, Stefano Pioli. Cosa le è piaciuto di più di questa partita? «Mi è piaciuta la vittoria, ed è solo il primo passo. Abbiamo ancora 9 partite di campionato dove dobbiamo avere lo stesso atteggiamento, Sono contento della prestazione e della vittoria ma è solo una partita». C’è il rischio di prendere sottogamba la Champions, dopo questo risultato? Pioli: «Qualsiasi prestazione e risultato di stasera non condiziona la Champions, è un’altra competizione, un altro ambiente, ci darà modo di rivedere questa partita ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo lasul Napoli al Maradona, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico del Milan, Stefano. Cosa le è piaciuto di più di questa partita? «Mi è piaciuta la, ed èil. Abbiamo ancora 9 partite di campionato dove dobbiamo avere lo stesso atteggiamento,ma èuna partita». C’è il rischio di prendere sottogamba la Champions, dopo questo risultato?: «Qualsiasie risultato di stasera non condiziona la Champions, è un’altra competizione, un altro ambiente, ci darà modo di rivedere questa partita ...

