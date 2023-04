Pioli: "Non è che il Napoli abbia perso certezze..." (Di domenica 2 aprile 2023) A Dazn, Stefano Pioli, Allenatore del Milan: Oltre al risultato? "La vittoria ed è solo il primo passo. Ho sentito tante cose, ma abbiamo altre 9 partite e dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. abbiamo buttato delle opportunità, con errori che non devono più accadere". Ed in Champions? "Qualsiasi risultato non condizionerà le due partite di Champions. Darà modo a me e al mio staff di vedere situazioni più o meno positive. Sarà uno scontro equilibrato, tra due squadre forti, che in Champions stanno facendo bene. Mentre, in campionato, il Napoli è stato più bravo di noi. La stagione sarà positiva se il prossimo anno rigiocheremo la Champions". Perchè ha sostituito Diaz? "Ha avuto un fastidio agli adduttori. Ho preferito non rischiarlo e ho fatto un bel cambio con Saelemaekers". Difesa a 4? "Già prima di Udine, ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 2 aprile 2023) A Dazn, Stefano, Allenatore del Milan: Oltre al risultato? "La vittoria ed è solo il primo passo. Ho sentito tante cose, mamo altre 9 partite e dobbiamo avere lo stesso atteggiamento.mo buttato delle opportunità, con errori che non devono più accadere". Ed in Champions? "Qualsiasi risultato non condizionerà le due partite di Champions. Darà modo a me e al mio staff di vedere situazioni più o meno positive. Sarà uno scontro equilibrato, tra due squadre forti, che in Champions stanno facendo bene. Mentre, in campionato, ilè stato più bravo di noi. La stagione sarà positiva se il prossimo anno rigiocheremo la Champions". Perchè ha sostituito Diaz? "Ha avuto un fastidio agli adduttori. Ho preferito non rischiarlo e ho fatto un bel cambio con Saelemaekers". Difesa a 4? "Già prima di Udine, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MistycoVincent : Ma spalletti non ha rincorso pioli a fine partita per dargli la mano? Chiedo per un amico #NapoliMilan… - G1ovannino : RT @AndreaTiberio7: Inviterei Spalletti a mostrare ai giocatori del Napoli le interviste di Pioli e Saelemaekers nel post partita di oggi.… - Salvato11163877 : RT @AndreaTiberio7: Inviterei Spalletti a mostrare ai giocatori del Napoli le interviste di Pioli e Saelemaekers nel post partita di oggi.… - AndreaTiberio7 : Inviterei Spalletti a mostrare ai giocatori del Napoli le interviste di Pioli e Saelemaekers nel post partita di og… - gleescovers : RT @rvotebannate: @Adoir9_ vabbe di certo non può finire 0-4 con Pioli -