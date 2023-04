Pioli: 'Noi al top, ma è solo il primo passo'. E Cardinale si complimenta (Di domenica 2 aprile 2023) Una serata così non se l'aspettava neanche lui. Stefano Pioli si presenta davanti le telecamere con lo sguardo soddisfatto e il solito sorriso. Ha appena ricevuto i complimenti di Gerry Cardinale, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 aprile 2023) Una serata così non se l'aspettava neanche lui. Stefanosi presenta davanti le telecamere con lo sguardo soddisfatto e il solito sorriso. Ha appena ricevuto i complimenti di Gerry, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Pioli in conferenza: “Rigiocare la Champions per noi il prossimo anno è… - pomodiritto : @__SSam__7 Pioli ha fatto cagare fino a ieri era dietro di noi dopo aver vinto uno scudetto più immeritato dell'ult… - biginthecloutch : RT @scar15385: Con un centrocampista in più siamo un’altra squadra, lo diciamo noi qua sopra che siamo 4 coglioni e Pioli ci è arrivato dop… - FcInterNewsit : Milan, Pioli: 'Il Napoli vincerà lo Scudetto con merito. Per noi Champions fondamentale' - FCIM1908Arjel : @Inter DATO CHE SIETE CON LE PEZZE AL CULO, E PROFILI ADATI A NOI COME UNAI EMERY SIMEONE MOU CONTE TUCHEL SONO INN… -