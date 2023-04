Pioli: “Milan con personalità. Il Napoli vincerà lo Scudetto con diverse giornate d’anticipo” (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stefano Pioli si tiene stretto il risultato e la prestazione, ma pensa già alla prossima. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Restano tre punti e la concentrazione per la prossima gara. Non manca tanto alla fine del campionato e per noi rigiocare la Champions l’anno prossimo è una cosa importante. Testa alla prossima partita. Abbiamo giocato una buona partita, siamo riusciti a portare gli episodi dalla nostra parte, anche se il Napoli pure ci ha creato delle difficoltà. Bene la prestazione, ma non cambia il nostro atteggiamento”. Cosa si sente di evidenziare di più della serata del Milan? “La personalità della squadra, per come l’abbiamo approcciata e per come l’abbiamo interpretata. Se il collettivo funziona, riusciamo a mettere in risalto i singoli. E’ ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Stefanosi tiene stretto il risultato e la prestazione, ma pensa già alla prossima. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Restano tre punti e la concentrazione per la prossima gara. Non manca tanto alla fine del campionato e per noi rigiocare la Champions l’anno prossimo è una cosa importante. Testa alla prossima partita. Abbiamo giocato una buona partita, siamo riusciti a portare gli episodi dalla nostra parte, anche se ilpure ci ha creato delle difficoltà. Bene la prestazione, ma non cambia il nostro atteggiamento”. Cosa si sente di evidenziare di più della serata del? “Ladella squadra, per come l’abbiamo approcciata e per come l’abbiamo interpretata. Se il collettivo funziona, riusciamo a mettere in risalto i singoli. E’ ...

