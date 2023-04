Pioli mantiene alta la guardia: l’avvertimento per il match di Champions League (Di domenica 2 aprile 2023) Il Napoli non ha ricominciato il mese di aprile con il piede giusto. Dopo la sosta per le nazionali, come era successo ad inizio gennaio, è arrivata una sconfitta contro una squadra milanese: questa volta non l’Inter ma il Milan. I partenopei sono usciti sconfitti dal Maradona per 0-4, non riuscendo ad impensierire mai i rossoneri che hanno aperto le marcature nel primo tempo con i gol di Leao e Brahim Diaz e hanno chiuso la pratica nella ripresa con il secondo gol di Leao e il gol di Saelemaekers. Nel post partita è intervenuto Stefano Pioli ai microfoni di DAZN. Le parole di Pioli a DAZN Di seguito le parole di Stefano Pioli rilasciate nel post partita di Napoli-Milan a DAZN. La vittoria è solo il primo passo. Ho sentito tante cose anche giuste. È solo il primo passo. Dobbiamo tenere lo stesso atteggiamento. Abbiamo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 aprile 2023) Il Napoli non ha ricominciato il mese di aprile con il piede giusto. Dopo la sosta per le nazionali, come era successo ad inizio gennaio, è arrivata una sconfitta contro una squadra milanese: questa volta non l’Inter ma il Milan. I partenopei sono usciti sconfitti dal Maradona per 0-4, non riuscendo ad impensierire mai i rossoneri che hanno aperto le marcature nel primo tempo con i gol di Leao e Brahim Diaz e hanno chiuso la pratica nella ripresa con il secondo gol di Leao e il gol di Saelemaekers. Nel post partita è intervenuto Stefanoai microfoni di DAZN. Le parole dia DAZN Di seguito le parole di Stefanorilasciate nel post partita di Napoli-Milan a DAZN. La vittoria è solo il primo passo. Ho sentito tante cose anche giuste. È solo il primo passo. Dobbiamo tenere lo stesso atteggiamento. Abbiamo ...

