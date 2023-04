Pioli | «I nostri tifosi sono unici | stasera ci hanno dato una grande mano»

(Di domenica 2 aprile 2023) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Napoli. «Rigiocare la Champions per noi il prossimo anno è molto importante. Per cui la testa va alla prossima partita».sul ritorno alla difesa a quattro: «Era il momento giusto per ritornare a questo sistema, il Napoli ci ha creato delle difficoltà ma la squadra ha interpretato molto bene la gara. Dobbiamo pensare alla prossima gara». Cosa le è piaciuto di più?: «La personalità della squadra, per comeinterpretato la gara. Sicuramente è il collettivo che ci deve esaltare, oggi abbiamo messo insieme tutte le caratteristiche che servono per esaltare igiocatori». Pensa che Spalletti prenderà delle contromosse per le sfide di Champions? «due sfide ...

I nostri calciatori hanno cuore le loro nazionali e hanno dato ... In realtà, è successo più a loro di protestare, Pioli è stato anche richiamato. Maldini mi ha parlato sopra e non mi è piaciuto, è ...L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha analizzato in conferenza stampa la gara con il Napoli. “Rigiocare la Champions per noi il prossimo anno è molto ...