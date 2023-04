Pierre Gasly sarà bandito dal Gran Premio dell’Azerbaigian del 2023? (Di domenica 2 aprile 2023) Gasly ha attraversato la pista senza controllare gli specchietti e di conseguenza è entrato in contatto con il compagno di squadra, costringendo entrambi al ritiro immediato. Pierre Gasly sarà bandito dal Gran Premio dell’Azerbaigian 2023 per questo? Pierre Gasly sarà bandito dal prossimo GP? L’ex pilota della Red Bull sarà probabilmente ritenuto responsabile della collisione e gli saranno assegnati ulteriori punti di penalità. Questo porterà il suo totale di 12 mesi a superare i 12 punti, con conseguente divieto automatico di disputare una gara. In occasione del Gran Premio d’Australia 2023, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 aprile 2023)ha attraversato la pista senza controllare gli specchietti e di conseguenza è entrato in contatto con il compagno di squadra, costringendo entrambi al ritiro immediato.dalper questo?dal prossimo GP? L’ex pilota della Red Bullprobabilmente ritenuto responsabile della collisione e gli saranno assegnati ulteriori punti di penalità. Questo porterà il suo totale di 12 mesi a superare i 12 punti, con conseguente divieto automatico di disputare una gara. In occasione deld’Australia, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dhufflebee : RT @OhBryanTiLanci: Piove a dirotto e c’è una gru in pista che raccoglie una macchina sfranta con dentro un pilota? Bandie- AH NO, ma nel d… - periodicodaily : Pierre Gasly sarà bandito dal Gran Premio dell’Azerbaigian del 2023? - _deenise19 : Pierre Gasly, guardami negli occhi, se vuoi andare a ribaltare la FIA io vengo con te #AusGP - OhBryanTiLanci : Piove a dirotto e c’è una gru in pista che raccoglie una macchina sfranta con dentro un pilota? Bandie- AH NO, ma n… - kavvaakari : comunque molto triste per pierre gasly, stava facendo una bella gara #AustralianGP -