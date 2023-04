Pierpaolo Pretelli pronto a torna in TV: sulla crisi affrontata con Giulia rivela un retroscena (Di domenica 2 aprile 2023) Pierpaolo Pretelli mercoledì torna in TV con una nuova avventura: l’ex gieffino parla anche della crisi affrontata con Giulia Pierpaolo Pretelli dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip la sua inarrestabile carriera si è arricchita sempre di più di inedite avventure. Da Domenica In a Tale e Quale Show, passando per il GFVip Party che attualmente sta co-conducendo con Soleil Sorge ogni lunedì in onda su Mediaset Extra. Il buon Pretelli è sempre più amato da milioni di fan grazie al suo brillante talento in cui riesce a spaziare da un progetto all’altro. Pierpaolo archiviata l’avventura da co-conduttore al GFVip Party domani sera in vista della finale, mercoledì torna in televisione, in prima serata ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 aprile 2023)mercoledìin TV con una nuova avventura: l’ex gieffino parla anche dellacondopo la partecipazione al Grande Fratello Vip la sua inarrestabile carriera si è arricchita sempre di più di inedite avventure. Da Domenica In a Tale e Quale Show, passando per il GFVip Party che attualmente sta co-conducendo con Soleil Sorge ogni lunedì in onda su Mediaset Extra. Il buonè sempre più amato da milioni di fan grazie al suo brillante talento in cui riesce a spaziare da un progetto all’altro.archiviata l’avventura da co-conduttore al GFVip Party domani sera in vista della finale, mercoledìin televisione, in prima serata ...

