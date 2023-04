Piazza San Pietro per la Pasqua sarà trasformata "in un giardino fiorito" (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Decine di migliaia di fiori in Piazza San Pietro per la Settimana Santa. Per celebrare la Pasqua ed esprimere la gioia per la risurrezione di Cristo, Piazza San Pietro sarà trasformata in un giardino fiorito", fa sapere il Governatorato della Città del vaticano, "Oltre 35.000 fiori e piante provenienti dall'Olanda tappezzeranno il sagrato della Basilica Vaticana. Le decorazioni floreali verranno realizzate dalle maestranze del Servizio Giardini e Ambiente della Direzione delle Infrastrutture e Servizi del Governatorato con la collaborazione della Floral Designer Daniela Canu". Oltre a ciò contribuiranno anche dei fioristi olandesi e dei professori di floristica di biotecnologie di Naklo in Slovenia. Insieme lavoreranno ... Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Decine di migliaia di fiori inSanper la Settimana Santa. Per celebrare laed esprimere la gioia per la risurrezione di Cristo,Sanin un", fa sapere il Governatorato della Città del vaticano, "Oltre 35.000 fiori e piante provenienti dall'Olanda tappezzeranno il sagrato della Basilica Vaticana. Le decorazioni floreali verranno realizzate dalle maestranze del Servizio Giardini e Ambiente della Direzione delle Infrastrutture e Servizi del Governatorato con la collaborazione della Floral Designer Daniela Canu". Oltre a ciò contribuiranno anche dei fioristi olandesi e dei professori di floristica di biotecnologie di Naklo in Slovenia. Insieme lavoreranno ...

