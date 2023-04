Piano sbagliato da Conte Pnrr dei veleni | Bonomi dà ragione a Meloni

(Di domenica 2 aprile 2023) Il presidente di Confindustria dàa Giorgiasul. Gli errori che sono nelnon sono certo frutto di questo governo ma di quelli che lo hanno preceduto. E in particolare quello di Giuseppe. «Nelè stata fatta una serie di interventi a pioggia e non sono state concentrate le risorse sui progetti che davvero servivano al Paese, un Paese che tra l'altro non ha un track record positivo nella realizzazione delle opere pubbliche - ha spiegato intervenendo a Skytg24 Live in Napoli - Questo è un Paese che ha poca memoria, se torniamo indietro nel tempo e pensiamo al Governo, quando si discuteva della realizzazione del, Confindustria era stata molto critica perché non vedeva in quella ...

Il presidente di Confindustria dà ragione a Giorgia Meloni sul Pnrr. Gli errori che sono nel Piano non sono certo frutto di questo governo ma ...