Piacenza-Modena oggi in tv | canale | orario e diretta streaming gara-4 quarti Playoff Superlega 2022 2023 volley

(Di domenica 2 aprile 2023) Tutto pronto per Gas Sales BLuenergy-Valsa Group, partita valevole per la quarta giornata deidi finale deidimaschile. I biancorossi di Massimo Botti, che hanno riaperto la serie vincendo-3, vogliono sfruttare il campo di casa per ottenere un altro successo e tenere vive le speranze. i canarini di Andrea Giani, dopo aver vinto le prime due sfide, vogliono invece completare l’opera e aggiudicarsi il passaggio del turno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 2 aprile al Pala Banca di. Di seguito, le informazioni per seguire in-4 ...

Piacenza-Modena oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara ... SPORTFACE.IT

Oggi alle 18 secondo match point per le semifinali playoff. La squadra di Giani deve ritrovare fiducia dopo gli ultimi due black out .Stankovic indica la strada per rialzarsi dopo gli ultimi brutti ko: "Dobbiamo essere pronti per la battuta e non voler chiudere al primo colpo" .