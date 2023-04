Phisikk du role – Tra George Orwell ed Elon Musk | distopie all’attacco

(Di domenica 2 aprile 2023) A partire da Metropolis di Fritz Lang, il film del 1927 di una forza estetica trascinante, incastonato tra l’art decò delle splendide architetture, le atmosfere oniriche e l’elegantissimo robot, l’intero Novecento si è imbattuto nel mito – per metà incubo e per metà utopia felice – dell’intelligenza artificiale. La Metropolis di Lang, capolavoro espressionista, ci metteva dentro un sinistro presagio che ci dovrebbe inquietare un po’: narrava di una metropoli del futuro, di lì a cent’anni, nel 2026 (la sceneggiatura risale al 1926, appunto), in cui la tecnologia avanzata a livelli stratosferici avrebbe creato disuguaglianze sociali sempre più forti, con una élite fatta di pochi, ricchissimi, abitatori dei grattacieli agli ultimi piani, negli attici lussuosi che danno del tu agli dei, e il popolo dei ptari, tanti, tutti a sudare laggiù nel sottosuolo per portare ...

Ieri, 20 marzo, era la giornata mondiale della felicità. Oggi, 21, il primo giorno di primavera - come cantavano con qualche tristezza abbandonica i Dik Dik 54 anni fa - è la giornata della poesia. E ...La Presidente Meloni è l'erede dell'esperienza politica che non partecipò al 'patto costituzionale' sottoscritto col popolo italiano dalle forze politiche antifasciste attraverso i rappresentanti ...Trent'anni fa, nel 1993, il mondo globale entrava senza averne particolare consapevolezza in un'era nuova, poggiata sulla solidità dei mattoni caduti qualche anno prima dai muri di Berlino e dai Paesi ...

Phisikk du role - Le giornate per tirarci su il morale Formiche.net

Etica e diritto come possono trovare applicazione in un contesto in cui lo sviluppo tecnologico si autoalimenta con velocità supersoniche La democrazia, con le sue procedure garantiste, arriverà ...