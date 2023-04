Petrolio e gas, perché i colossi stanno chiedendo risarcimenti miliardari agli stati (Di domenica 2 aprile 2023) Mentre i paesi cercano di abbandonare le fonti fossili per passare alle rinnovabili, le grandi aziende usano tribunali e trattati speciali per arginare leggi ambientali e ottenere somme da capogiro Leggi su wired (Di domenica 2 aprile 2023) Mentre i paesi cercano di abbandonare le fonti fossili per passare alle rinnovabili, le grandi aziende usano tribunali e trattati speciali per arginare leggi ambientali e ottenere somme da capogiro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Mentre l’#UE procede spedita verso l’obiettivo “emissioni nette zero” mettendo al bando i combustibili fossili, neg… - MarcoFattorini : In un anno l’export di gas russo si è dimezzato (-46%), gli introiti per la vendita del petrolio sono diminuti del… - CatySegatori : LA MACCHINA IMPOSSIBILE. IL PIRODISTILGASOGENO. - Giovann39016324 : RT @elisamariastel1: La Cina completa il primo accordo sul GNL con regolamento in yuan - The Business Times Un accordo per 65.000 tonnella… - GiZollino : Come mostra lo schemino??, dei 25 mld in meno negli usi industriali, 15 derivano da stop attività, 7 da uso di petro… -