Petra Kvitova batte Elena Rybakina e fa suo il WTA 1000 di Miami

(Di domenica 2 aprile 2023) Visto da fuori potrebbe essere sembrato un sabato sera con sorpresa, da dentro invece è emersa la grandissima forza fisica e mentale di. La tennista ceca ha fatto suo il WTAdindo in finaleper 7-6, 6-2. Si tratta del 30esimo titolo WTA per la vincitrice che è stata capace di porre fine alla striscia di 13 successi consecutivi da parte della kazaka. Da lunedì dunque l’ormai ex numero 12 del ranking tornerà nella top 10 per la prima volta dal settembre 2021. Trionfo peral WTAdiGrande festa dunque per la tennista ceca che ha superato lareduce dal trionfo agli Indian Wells. Un finale a sorpresa, ma ...

La tennista ceca conquista il primo titolo di Miami battendo la kazaka in due set: trofeo numero 30 della carriera e ritorno in top 10 ...