Perugia-Milano in tv: data, orario e diretta streaming gara-5 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley (Di domenica 2 aprile 2023) Inizia il conto alla rovescia per Sir Safety Susa Perugia-Allianz Milano, partita valevole per la quinta giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. I Block Devils di Andrea Anastasi vogliono sfruttare il campo di casa per vincere e aggiudicarsi il passaggio del turno dopo qualche difficoltà di troppo. I meneghini di Roberto Piazza infatti sono riusciti a riaprire la serie due volte ed ora vanno a caccia di un’altra grande prestazione per completare l’impresa. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è tra domenica 9 e lunedì 10 aprile (data e orario ancora da definire) al Pala Barton di Perugia. Di seguito, le informazioni ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Inizia il conto alla rovescia per Sir Safety Susa-Allianz, partita valevole per la quinta giornata deidi finale deidimaschile. I Block Devils di Andrea Anastasi vogliono sfruttare il campo di casa per vincere e aggiudicarsi il passaggio del turno dopo qualche difficoltà di troppo. I meneghini di Roberto Piazza infatti sono riusciti a riaprire la serie due volte ed ora vanno a caccia di un’altra grande prestazione per completare l’impresa. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è tra domenica 9 e lunedì 10 aprile (ancora da definire) al Pala Barton di. Di seguito, le informazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Volley Playoff Superlega 2022/2023: Milano in rimonta su Perugia, Piacenza non sbaglia contro Modena - addictedtoyouB : non ho visto la partita però veramente che carattere milano per vincere 15-13 al tie con perugia, io mi stavo cagan… - ele_fongo7 : Milano vince????????? Se lo meritava, hanno giocato una partita top con Perugia. Due squadre incredibili?? Sono già dis… - ElioClero : #Superlega #Semifinali #Allianz #Milano-#Sir #Perugia 3-2 (25-15, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13). La Sir cede ai milan… - volleyandbooks : Amic* di Perugia io non ho niente contro di voi ma voglio troppo bene a Milano, se la meritano tutta!! Anche se ho… -