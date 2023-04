Permacrisi? No, permacambiamento! La ricetta di Palmieri (Di domenica 2 aprile 2023) Ci sono temi strategici, spesso ignorati dal dibattito pubblico, ma che ci riguardano da vicino. La Fondazione PensieroSolido ne ha individuati ad esempio quattro: Silver economy, Generazione Z, Welfare digitale, Africa terra di startup. E a queste quattro frontiere del cambiamento ha scelto di dedicare mercoledì 5 aprile alle 14.30 un evento che si svolgerà al Teatro Filodrammatici di Milano. Antonio Palmieri, presidente della fondazione che ha come obiettivo quello di dare gli strumenti per capire e agire in questo tempo di trasformazione, racconta in questa intervista cosa li ha portati a coniare il termine “permacambiamento” e spiega come superarne la ritrosia. Perché questi quattro “capitoli” riguardano direttamente o indirettamente tutti? Mi chiede quindi perché è importante essere con noi mercoledì prossimo al Teatro Filodrammatici di Milano? Perché ... Leggi su formiche (Di domenica 2 aprile 2023) Ci sono temi strategici, spesso ignorati dal dibattito pubblico, ma che ci riguardano da vicino. La Fondazione PensieroSolido ne ha individuati ad esempio quattro: Silver economy, Generazione Z, Welfare digitale, Africa terra di startup. E a queste quattro frontiere del cambiamento ha scelto di dedicare mercoledì 5 aprile alle 14.30 un evento che si svolgerà al Teatro Filodrammatici di Milano. Antonio, presidente della fondazione che ha come obiettivo quello di dare gli strumenti per capire e agire in questo tempo di trasformazione, racconta in questa intervista cosa li ha portati a coniare il termine “permacambiamento” e spiega come superarne la ritrosia. Perché questi quattro “capitoli” riguardano direttamente o indirettamente tutti? Mi chiede quindi perché è importante essere con noi mercoledì prossimo al Teatro Filodrammatici di Milano? Perché ...

