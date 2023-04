Pericolo valanghe e scialpinisti sepolti | giornata nera sulle montagne

Leggi su iltempo

(Di domenica 2 aprile 2023)nostre: da ieri sera a poco fa ben 4- 2 in Valle d'Aosta, 1 in Alto Adige e 1 in Piemonte - hanno coinvolto 17 persone. Quattro di loro hanno perso la vita (2 Valle d'Aosta e 2 Alto Adige), 2 sepolte dal manto nevoso sono però state estratte vive dai propri compagni di escursione (1 in Piemonte e 1 in Valle d'Aosta), 1 ferito in Alto Adige e 1 in Piemonte. Questa mattina sono stati ritrovati i corpi senza vita dei duetorinesi dispersi da ieri nella zona del Chateau des Dames, montagna della Valtournenche, in Val d'Aosta. Gli amici, verificato il mancato rientro, avevano dato l'allarme senza conoscere la località esatta e riferendo che i telefoni cellulari suonavano a vuoto. I corpi sono stati estratti dalla neve di una valanga e ...