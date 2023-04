Perché la competizione elettorale a Taiwan è già un affare globale (Di domenica 2 aprile 2023) La partita interna a Taiwan sta riportando il dossier in cima all’agenda degli affari globali. Gli incontri americani della presidente Taiwanese, Tsai Ing-wen, certificano la continuazione di relazioni in approfondimento (con gli Stati Uniti) e il tentativo di mantenere solide quelle con i Paesi centro-americani. Ma è la questione che riguarda la campagna presidenziale a Taipei a vivacizzare il tutto. A gennaio 2024 ci saranno le elezioni, e il prossimo leader a guidare il Paese potrebbe trovarsi davanti anni complessi (basta pensare che alcune componenti degli apparati statunitensi continuano a dire che nel 2027 la Cina lancerà il suo assalto, ragionando sulla base della richiesta di prontezza operativa avanzata dal Partito/Stato). Incontri e tensioni Tsai, che è passata da New York e ora si sta muovendo in America Centrale, potrebbe incontrare lo ... Leggi su formiche (Di domenica 2 aprile 2023) La partita interna asta riportando il dossier in cima all’agenda degli affari globali. Gli incontri americani della presidenteese, Tsai Ing-wen, certificano la continuazione di relazioni in approfondimento (con gli Stati Uniti) e il tentativo di mantenere solide quelle con i Paesi centro-americani. Ma è la questione che riguarda la campagna presidenziale a Taipei a vivacizzare il tutto. A gennaio 2024 ci saranno le elezioni, e il prossimo leader a guidare il Paese potrebbe trovarsi davanti anni complessi (basta pensare che alcune componenti degli apparati statunitensi continuano a dire che nel 2027 la Cina lancerà il suo assalto, ragionando sulla base della richiesta di prontezza operativa avanzata dal Partito/Stato). Incontri e tensioni Tsai, che è passata da New York e ora si sta muovendo in America Centrale, potrebbe incontrare lo ...

