Per Salvini lo stop a ChatGpt è "sproporzionato" (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - "Trovo sproporzionata la decisione del Garante della Privacy che ha costretto ChatGpt a impedire l'accesso dall'Italia, primo e unico Paese occidentale dove ciò avviene". Lo sostiene il segretario leghista Matteo Salvini. "Oltretutto sono ormai decine i servizi basati su intelligenza artificiale. Paradossalmente, poi, lo stesso ChatGpt alimenta la chat di Bing, motore di ricerca concorrente di Google, che rimane perfettamente accessibile - prosegue -. Ogni rivoluzione tecnologica comporta grandi cambiamenti, rischi e opportunità, è giusto controllare e regolamentare attraverso una collaborazione internazionale tra regolatori e legislatori, ma non si può bloccare, impedendo e danneggiando il lavoro di chi fa impresa, ricerca, innovazione". "Non siamo la Cina" "I produttori di ChatGpt hanno espresso ... Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - "Trovo sproporzionata la decisione del Garante della Privacy che ha costrettoa impedire l'accesso dall'Italia, primo e unico Paese occidentale dove ciò avviene". Lo sostiene il segretario leghista Matteo. "Oltretutto sono ormai decine i servizi basati su intelligenza artificiale. Paradossalmente, poi, lo stessoalimenta la chat di Bing, motore di ricerca concorrente di Google, che rimane perfettamente accessibile - prosegue -. Ogni rivoluzione tecnologica comporta grandi cambiamenti, rischi e opportunità, è giusto controllare e regolamentare attraverso una collaborazione internazionale tra regolatori e legislatori, ma non si può bloccare, impedendo e danneggiando il lavoro di chi fa impresa, ricerca, innovazione". "Non siamo la Cina" "I produttori dihanno espresso ...

