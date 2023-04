Per il divorzio, d'ora in poi, ci vorrà un piano. Una ventina di punti che tracciano il futuro della relazione genitori-figli (Di domenica 2 aprile 2023) Kathryn Schulz è una giornalista che ha scritto libri, vinto premi e capìto che la perdita (Lost), l’incontro (Found) e l’unione (And) sono il motore delle nostre vite. Lo sono anche del suo bellissimo memoir appena uscito – Lost & Found (Bompiani) – dove scrive: «Una separazione o un divorzio comportano la perdita non solo di qualcuno che amiamo, ma anche della trama delle nostre giornate e di una visione del futuro che ci era cara». E quel che di questa trama sarà – soprattutto se di mezzo ci sono i figli – dipenderà anche da leggi e giudici. ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 aprile 2023) Kathryn Schulz è una giornalista che ha scritto libri, vinto premi e capìto che la perdita (Lost), l’incontro (Found) e l’unione (And) sono il motore delle nostre vite. Lo sono anche del suo bellissimo memoir appena uscito – Lost & Found (Bompiani) – dove scrive: «Una separazione o uncomportano la perdita non solo di qualcuno che amiamo, ma anchetrama delle nostre giornate e di una visione delche ci era cara». E quel che di questa trama sarà – soprattutto se di mezzo ci sono i– dipenderà anche da leggi e giudici. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hoshanghae : il loro divorzio è per me insopportabile - elenawuap : RT @DANIESPO3: Amore, lascio per un attimo il proseguo della tua festa perché credo che mio marito stia preparando le carte del divorzio????… - presidente33 : @ADeLaurentiis carissimo ti stimo e ti voglio bene. Sono 3 giorni che sto cercando di acquistare un biglietto per l… - munalux : @antoniodes85 @GiovanniPaglia cominciò a calare solo in seguito alla sua abolizione e al divorzio tra Banca d'Itali… - emptymanu : roby stanotte mi ha chiamato lara e stamattina non mi ha risposto palese sta facendo le carte per il divorzio -