"Per contratto devo dire che...". Prego? Clamoroso Facchinetti, il gelo della Carlucci Una stagione non semplice, per Il cantante mascherato, il programma del sabato sera ora in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci: gli ascolti, infatti, non sfondano. E all'inizio dell'ultima puntata, in onda sabato 1 aprile sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, una frase di Francesco Facchinetti ha scatenato l'imbarazzo in studio. Non per gli ascolti, ma per un possibile, e Clamoroso, spoiler. Il tutto avviene dopo l'esibizione di Stella, una delle maschere più apprezzate di questa edizione: dietro, si sospetta, potrebbero esserci o Valeria Marini o Simona Ventura. E al termine dell'esibizione ecco che Facchinetti prende la parola e afferma: "Da contratto devo dire nomi strani ma questa volta sono sicuro che lì sotto si nasconda Simona Ventura".

