(Di domenica 2 aprile 2023), dal primosono partiti gli accrediti degli assegni. Sia per chi riceve l'accredito bancario, ma anche in alcuni casi per coloro i quali si recano agli sportelli delle Poste per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Scattano, da questo mese, gli aumenti delle pensioni introdotte dal #GovernoMeloni nella manovra di bilancio. C… - Rosario16305726 : RT @FratellidItalia: ?? Scattano, da questo mese, gli aumenti delle pensioni introdotte dal #GovernoMeloni nella manovra di bilancio. Cont… - SaP011 : RT @FratellidItalia: ?? Scattano, da questo mese, gli aumenti delle pensioni introdotte dal #GovernoMeloni nella manovra di bilancio. Cont… - Aver_celo : @FratellidItalia Magari potreste anche voi di @PagellaPolitica che si mischiano due cose differenti, vale a dire ri… - AnnaP1953 : RT @FratellidItalia: ?? Scattano, da questo mese, gli aumenti delle pensioni introdotte dal #GovernoMeloni nella manovra di bilancio. Cont… -

1 aprile,sulle: chi avrà il "super - assegno"...5%, quelli internazionali segnano invece un +59% - spiega il presidente Furio Truzzi -che, ...1% in più, i pacchetti vacanza nazionali rincarano del 14,7%, alberghi, motel esegnano un ...Significativa a questo proposito l'evoluzione del rapporto tra salari eevidenziato dall'...presidente francese ha affermato che le uniche alternative alla riforma sarebbero ulteriori...

Pensioni, aumenti per la rivalutazione ad aprile: calendario pagamenti e di quanto sale l'assegno ilmessaggero.it

Pensioni, dal primo aprile sono partiti gli accrediti degli assegni. Sia per chi riceve l'accredito bancario, ma anche in alcuni casi per coloro i quali si recano agli sportelli delle Poste ..."Dal momento del suo insediamento questo governo ha lavorato per sostenere la crescita, le famiglie, i lavoratori, le imprese di fronte alla difficile crisi che ha colpito non solo l'Italia ma l'inter ...