PD, Elly Schlein nomina Antonio Misiani commissario in Campania (Di domenica 2 aprile 2023) Un rapido scambio con Bonaccini, poi il colpo di che covava esattamente da un mese. Il Pd in Campania è doppiamente commissariato. Come annunciato, la segretaria Elly Schlein invia la senatrice Susanna Camusso come commissaria Pd a Caserta, dopo i veleni e gli scontri interni consumati intorno ai pacchetti di tessere dem, in fase congressuale. E sceglie il senatore bergamasco Antonio Misiani, già viceministro dell'Economia e delle Finanza del Conte II, come commissario in Campania. L'ANNUNCIO DI Misiani Elly Schlein mi ha indicato come commissario del PD Campania (e la mia collega Susanna Camusso come Commissaria della federazione PD di Caserta). È un compito di grande ...

