"Paura di morire? No, ma ora...". Jerry Calà si confessa a Domenica in (Di domenica 2 aprile 2023) Jerry Calà a ‘Domenica In' su Rai 1 racconta da Mara Venier l'infarto, l'operazione che lo ha colpito due settimane fa a Napoli e l'intervento a cui è stato sottoposto: “Io credo che questa energia, come la chiami tu, questa ondata di amore mi abbia aiutato anche nei momenti difficili. Ti dico la verità, Paura di morire, no, perché non so come mai, già da quelli che sono arrivati, i ragazzi del 118, poi la clinica che era lì, sono stato subito rassicurato e addirittura li in sala operatoria mi dicevano ‘guarda che tu adesso devi stare tranquillo'. Sono stato molto fortunato e ti dirò una cosa, ho più Paura adesso, ma mi passerà”, ha detto l'attore. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023)a ‘In' su Rai 1 racconta da Mara Venier l'infarto, l'operazione che lo ha colpito due settimane fa a Napoli e l'intervento a cui è stato sottoposto: “Io credo che questa energia, come la chiami tu, questa ondata di amore mi abbia aiutato anche nei momenti difficili. Ti dico la verità,di, no, perché non so come mai, già da quelli che sono arrivati, i ragazzi del 118, poi la clinica che era lì, sono stato subito rassicurato e addirittura li in sala operatoria mi dicevano ‘guarda che tu adesso devi stare tranquillo'. Sono stato molto fortunato e ti dirò una cosa, ho piùadesso, ma mi passerà”, ha detto l'attore.

