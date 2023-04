(Di domenica 2 aprile 2023) Attimi diquesta mattina a seguito di un incendio che si è sviluppato a ridosso di unadove erano in corso lezioni per la Domenica delle Palme. In particolare, il rogo si è sviluppato all’internosacrestia e poi il fumo ha invaso i locali, impendendo lazione religiosa. Un contrattempo che però non ha scoraggiato il sacerdote il quale ha officiato la. Nonostante lasia stata tanta, fortunatamente a seguito del rogo non ci sono stati feriti. Accorsi sul posto oltre ai vigili del fuoco anche le forze dell’ordine per quanto di loto competenza. Incendio sui gradinide ‘Il Gesù’: denunciato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Paura a Cerveteri, fiamme durante la messa, fedeli evacuati della Chiesa: e il prete la celebra all’esterno - CorriereCitta : Litigano per futili motivi, poi l’aggressione con un coltello: paura alla stazione -

Ladispoli: con l'auto in una scarpata, salvati due giovani - Attimi diquesto pomeriggio in via dell'Infernaccio per due giovani a bordo di un'auto di media ...dei vigili del fuoco di...... verso le 9,30, a via dei Prati, a, ha manifestato una nutrita rappresentanza di ... Preoccupazione che nasce dalla, supportata o meno che sia da evidenze scientifiche, di subire danni ......metri in pieno centro abitato di Giorgio Ripani Sta accadendo tutto in fretta in quel di. ... Hoche un mostro del genere possa causare danni alla comunità intera'. Tecnicamente parlando, ...

Paura a Cerveteri, fiamme durante la messa, fedeli evacuati della Chiesa: e il prete la celebra all’esterno Il Corriere della Città

Ladispoli. Ha aggredito con un coltello un uomo, preferendo risolvere le controversie con la violenza. Il diverbio è nato da futili motivi e la vittima se l’è vista brutta in quanto l’aggressore aveva ...Protagonista della vicenda un 39enne residente a Fiumicino, nella frazione di Aranova, arrestato dagli agenti del Commissariato Distaccato PS di Ladispoli. Per spaccare il vetro avrebbe usato un trapa ...