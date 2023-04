Pasqua | Codacons | Prezzi di colombe e uova alle stelle | rincari oltre il 70%

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 aprile 2023) Complice l’impennata deidelle materie prime e il caro-energia, i listini di colombeli edi cioccolato sono letteralmente schizzati, con supermercati e negozi che hanno applicato sensibiliper tali prodotti tipici della. Lo denuncia il, che ha messo a confronto i listini del 2022 con quelli praticati oggi, scoprendo che gli aumenti deiin alcuni casi superano addirittura il 70%. Il prodotto che registra ipiù pesanti è senza dubbio la colomba – analizza il– L’aumento medio rispetto lo scorso anno è infatti del +31,8%, con punte del +73,6% in alcuni supermercati per quella classica. Per le colombe farcite (limone, ...