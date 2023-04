Partita IVA: ora se hai i figli risparmi tantissimo | Svolta Meloni (Di domenica 2 aprile 2023) Arriva il tanto atteso risparmio per le Partite IVA con figli. Vediamo come funziona e a cosa si ha diritto. Interessanti novità per le Partite IVA in regime forfettario. Aprire una Partita IVA significa sottoporsi a tutta una serie di costi e normative molto stringenti. Il regime forfettario offre una normativa un po’ più semplificata. Il rovescio della medaglia è che le Partite IVA forfettarie spesso nascondono casi di lavoro povero e di sfruttamento. Partite Iva, ora risparmi molto se hai figli – ilovetrading.itDal 2023 arrivano delle novità per quanto concerne questo tipo di Partita IVA. Scegliere il regime forfettario consente di accedere a una serie di facilitazioni ma c’è un limite di reddito che non si deve superare. Un altro limite è rappresentato dall’impossibilità di dedurre ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 2 aprile 2023) Arriva il tanto attesoo per le Partite IVA con. Vediamo come funziona e a cosa si ha diritto. Interessanti novità per le Partite IVA in regime forfettario. Aprire unaIVA significa sottoporsi a tutta una serie di costi e normative molto stringenti. Il regime forfettario offre una normativa un po’ più semplificata. Il rovescio della medaglia è che le Partite IVA forfettarie spesso nascondono casi di lavoro povero e di sfruttamento. Partite Iva, oramolto se hai– ilovetrading.itDal 2023 arrivano delle novità per quanto concerne questo tipo diIVA. Scegliere il regime forfettario consente di accedere a una serie di facilitazioni ma c’è un limite di reddito che non si deve superare. Un altro limite è rappresentato dall’impossibilità di dedurre ...

