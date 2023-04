Parigi vota sì o no ai monopattini elettrici a noleggio (Di domenica 2 aprile 2023) Il referendum sottoposto ai Parigini nella giornata di oggi è solo consultivo, ma la sindaca Anne Hidalgo promette che per lei la volontà popolare sarà vincolante: "Siete favorevoli o contrari ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) Il referendum sottoposto aini nella giornata di oggi è solo consultivo, ma la sindaca Anne Hidalgo promette che per lei la volontà popolare sarà vincolante: "Siete favorevoli o contrari ai ...

Parigi vota sì o no ai monopattini elettrici a noleggio "Questa domenica, 2 aprile, deciderete il futuro degli scooter self - service a Parigi", ha dichiarato questa settimana su Twitter la sindaca socialista, per la quale "questo voto cittadino, che è ... A Parigi si vota per bandire il noleggio di monopattini e scooter elettrici Le reazioni Intanto, le tre società di noleggio presenti a Parigi (Lime, Tier e Voi) hanno partecipato alla campagna associandosi ad alcune persone influenti, che sottolineano la praticità e l'... Si vota la quinta volta in 2 anni Domani si vota in Bulgaria, per la quinta volta in due anni. E i bulgari sono stanchi e disillusi, il due ... La contraddizione a Sofia è difficile da comprendere giudicata da Berlino o da Parigi.