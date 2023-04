Parigi, plebiscito contro monopattini a noleggio, no al 90% (Di domenica 2 aprile 2023) Circa il 90% dei Parigini ha votato oggi contro i monopattini a noleggio nel referendum indetto dal Comune. Questo il risultato della consultazione. Se il Comune seguirà le indicazioni della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) Circa il 90% deini ha votato ogginel referendum indetto dal Comune. Questo il risultato della consultazione. Se il Comune seguirà le indicazioni della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Circa il 90% dei parigini ha votato contro i monopattini a noleggio nel referendum indetto dal Comune. Se l'ammini… - SkyTG24 : Parigi, plebiscito contro monopattini a noleggio: no al 90% - SoloCristy : RT @SkyTG24: Parigi, plebiscito contro monopattini a noleggio: no al 90% - sorre1976 : RT @SkyTG24: Parigi, plebiscito contro monopattini a noleggio: no al 90% - sorre1976 : RT @Agenzia_Ansa: Circa il 90% dei parigini ha votato contro i monopattini a noleggio nel referendum indetto dal Comune. Se l'amministrazi… -