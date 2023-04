Paredes regala un “tesoretto” inatteso | affondo che fa tremare la Lazio

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 2 aprile 2023) Leandrosembrava essere un grande affare della Juventus in estate, invece l’argentino è prossimo a dire addio ai bianconeri. Ci sono dei giocatori che non riescono fin dall’inizio a legare con l’ambiente, dando vita a una serie di prestazioni deludenti. Leandronon ha mai ingranato con la Juventus ed essendo solo in prestito è logico il suo addio. Leandro(Fonte: LaPresse)Nessuno mette in discussione la sua volontà di lottare per la maglia, ma da un regista della sua caratura ci si aspettava sicuramente anche una maggiore visione di gioca e capacità di servire i compagni. 18 milioni di euro per il suo riscatto non erano tanti, ma alla fine non verranno investiti dalla Juventus che ora si guarda attorno. Alla fine quella spesa era già stata messa in considerazione e dunque sono soldi facilmente reinvestibili. Da ...