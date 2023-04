(Di domenica 2 aprile 2023) AGI - "Chiediamo oggi questa grazia: di sapere di saperin". Queste le parole diFrancesco nell'omelia della messa della Domenica delle Palme. "Chiediamo la grazia di saper vedere e riconoscere il Signore che ancora grida in loro. Non permettiamo che la sua voce si perda nel silenzio assordante dell'indifferenza. Non siamo stati lasciati soli da Dio; prendiamoci cura di chi viene lasciato. Allora, soltanto allora, faremo nostri i desideri e i sentimenti di Colui che per noi "svuoto' se stesso", ha aggiunto. Con una voce leggermente arrochita, ma senza particolare fatica,Francesco ha pronunciato l'omelia della Domenica delle Palme incentrandola sulla ...

Papa: "Migranti ridotti solo a numeri, amare Gesù in ogni abbandonato" AGI - Agenzia Italia

Dopo il ricovero al Gemelli per una bronchite infettiva, Papa Francesco questa mattina, 2 aprile 2023, è tornato in Piazza San Pietro per celebrare la domenica delle Palme. Il Pontefice è arrivato in ...Il Pontefice è arrivato a bordo della papamobile, ad attenderlo circa trentamila fedeli. Ha aperto la celebrazione con la voce debole e lievemente affannata.