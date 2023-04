Papa Francesco trasloca nella casa di Ratzinger (Di domenica 2 aprile 2023) Caro direttore, bye bye Santa Marta. Bergoglio si trasferirà presto al Monastero Mater Ecclesiae, la residenza che fu anche di Benedetto XVI, da cui ha fatto velocemente sloggiare Padre Georg. I corvi, loro malgrado, presto dovranno cambiare comignolo sul quale volteggiare e così sarà per loro ancor più difficile capire le mosse del Papa che ha già fatto partire, nonostante il pit stop al Gemelli, il toto nomine per l'ambito posto di capo della comunicazione per sostituire Paolo Ruffini, in scadenza, che si sente sicuro perché dice di godere della protezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo la pessima gestione mediatica durante la sua degenza, era inevitabile che anche i cardinali critici verso le decisioni di Francesco, almeno per una volta si fossero trovati d'accordo. La mattina dopo il suo ricovero, viste le notizie ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 aprile 2023) Caro direttore, bye bye Santa Marta. Bergoglio si trasferirà presto al Monastero Mater Ecclesiae, la residenza che fu anche di Benedetto XVI, da cui ha fatto velocemente sloggiare Padre Georg. I corvi, loro malgrado, presto dovranno cambiare comignolo sul quale volteggiare e così sarà per loro ancor più difficile capire le mosse delche ha già fatto partire, nonostante il pit stop al Gemelli, il toto nomine per l'ambito posto di capo della comunicazione per sostituire Paolo Ruffini, in scadenza, che si sente sicuro perché dice di godere della protezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo la pessima gestione mediatica durante la sua degenza, era inevitabile che anche i cardinali critici verso le decisioni di, almeno per una volta si fossero trovati d'accordo. La mattina dopo il suo ricovero, viste le notizie ...

