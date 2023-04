Papa Francesco presiede la Messa della Domenica delle Palme (Di domenica 2 aprile 2023) Papa Francesco torna in Piazza San Pietro per la Celebrazione Eucaristica della Domenica delle Palme. Il Santo Padre presiede la Messa e lancia un Messaggio importante durante l’omelia. Un ricordo per tutti i “cristi abbandonati“, tutte le persone che stanno male e delle quali Gesù non si dimentica. Papa Francesco presiede in Piazza San Pietro la celebrazione della Messa della Domenica delle Palme che, anche quest’anno, è preceduta dalla benedizione dei ramoscelli d’ulivo che ricordano l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Piazza San Pietro è gremita di gente, sono oltre ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 aprile 2023)torna in Piazza San Pietro per la Celebrazione Eucaristica. Il Santo Padrelae lancia unggio importante durante l’omelia. Un ricordo per tutti i “cristi abbandonati“, tutte le persone che stanno male equali Gesù non si dimentica.in Piazza San Pietro la celebrazioneche, anche quest’anno, è preceduta dalla benedizione dei ramoscelli d’ulivo che ricordano l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Piazza San Pietro è gremita di gente, sono oltre ...

