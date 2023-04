Papa Francesco “Prendiamoci cura di chi viene lasciato solo”

(Di domenica 2 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono popoli interi sfruttati e lasciati a sè stessi; ci sono poveri che vivono agli incroci delle nostre strade e di cui non abbiamo il coraggio di incrociare lo sguardo; ci sono i migranti che non sono più volti ma numeri; detenuti rifiutati, persone catalogate come problemi. Ma ci sono anche tanti ‘cristi abbandonatì invisibili, nascosti, che vengono scartati coi guanti bianchi: bambini non nati, anziani lasciati soli – che può essere tuo papà, tua mamma forse, il nonno, la nonna…-, ammalati non visitati, disabili ignorati, giovani che sentono un grande vuoto dentro senza che alcuno ascolti davvero il loro grido di dolore. E non trovano un’altra strada che il suicidio. Gli abbandonati di oggi, i cristi di oggi”. Cosìnell’omelia nel giorno della Domenica delle Palme. “Dall’abbandono di Gesù deriva dunque per noi ...

"Vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche per le vostre preghiere, che nei giorni scorsi avete intensificato. Grazie davvero". Cosìnella preghiera dell'Angelus, nel corso della funzione in Vaticano nella domenica delle Palme.O forse sarebbe meglio dire che dovremmo tutti credere un po' meno alle immagini che ci bombardano ogni giorno su internet, dal momento che una foto dicon un piumino in stile ...Ilha aperto la celebrazione della Domenica delle Palme con la voce debole e lievemente ...è arrivato in Piazza San Pietro in papamobile.

Papa Francesco attraversa piazza San Pietro in papamobile per la tradizionale benedizione delle palme. (Alexander Jakhnagiev) ...Sessantamila i fedeli in piazza San Pietro. Il Santo Padre ha ripreso il corso normale delle celebrazioni pasquali dopo 4 giorni di ricovero. “Oggi ci sono tanti Cristi abbandonati” ...