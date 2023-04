Papa Francesco in piazza San Pietro per la Domenica delle Palme

(Di domenica 2 aprile 2023) Il Pontefice, dimesso ieri dal policlinico Gemelli, è giunto in jeep al centro del colonnato berniniano per dare avvio alla celebrazione che precede la Settimana Santa

AGI -è in Piazza San Pietro per presiedere la Messa delle Palme, prima apparizione in pubblico dopo essere uscito dal Policlinico Gemelli nella giornata di ieri. Il Pontefice è entrato sulla ...presiede la solenne celebrazione della Domenica delle Palme, che di fatto apre i riti della Settimana Santa, mentre a officiare la messa è il cardinale argentino, Leonardo Sandri , ......si suicida in carcere IL CONFORTO DEL SANTO PADRE Fotogallery - L'abbraccio dela una coppia che ha perso la figlia il pontefice celebrerà la domenica delle palme Fotogallery -...

Francesco è arrivato in papamobile. Indossa il suo cappotto bianco, sopra il quale gli è stata collocata la stola rossa per la liturgia della benedizione ...Papa Francesco presiede la solenne celebrazione della Domenica delle Palme, che di fatto apre i riti della Settimana Santa, mentre a officiare la messa è il cardinale argentino, Leonardo Sandri, sotto ...