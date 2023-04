Papa Francesco già tornato a celebrare dopo il ricovero | la voce affannata all’omelia per le Palme Con lui anche padre Georg – Il video

(Di domenica 2 aprile 2023) Non sono passati nemmeno due giorni da quandoha lasciato l’ospedale “Gemelli” di Roma, dove era arrivato mercoledì 29 marzo a causa di alcuni problemi cardiorespiratori. Ma il Pontefice, ancora convalescente, ha già iniziato a presiedere – come previsto – tutti i riti della Settimana Santa pasquale. A cominciare dalla messa della domenica delle, che si sta svolgendo in Piazza San Pietro alla presenza di una vasta folla di fedeli: la gendarmeria vaticana stima circa 30mila persone. Bergoglio, sembra avere ladebole e lievemente, ma ha raggiunto la sua sedia a piedi con l’aiuto del bastone, con passo lento, senza sedia a rotelle. É affiancato all’altare dal cardinale argentino, Leonardo Sandri, sottodecano del Collegio cardinalizio. Alla messa, tra i concelebranti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Vedere Papa Francesco uscire dal Gemelli e abbracciare due genitori che hanno appena perduto la propria bambina di… - RaiNews : Lasciando l'ospedale, dopo essere stato dimesso, Papa Francesco è sceso dall'auto per dare conforto a una mamma e u… - vaticannews_it : Come nel 2021, dopo l'operazione al colon, il Papa ha fatto visita ai bimbi di oncologia pediatrica del Gemelli. Un… - FonteUfficiale : Secondo indiescrezioni, le ragioni del ricovero di Papa Francesco sarebbero da attribuire ad un infarto ma le fonti… - sibilla75 : Il nuovo libro di Papa Francesco si intitola'Ti voglio felice'. Sembra un manifesto buddista,in realtà. Ciò che per… -

Infineha ricordato il clochard morto qualche settimana fa proprio sotto il colonnato di San Pietro. .I "fratelli cardinali", come li chiamanon so se più generosamente o sarcasticamente, sono passati dagli applausi alla notizia delle "dimissioni" delalla mestizia per la precisazione ..., parlando a braccio durante l'omelia della domenica delle Palme, ricorda il clochard tedesco morto qualche giorno fa sotto il Colonnato di San Pietro, 'solo, abbandonato'. 'È Gesù per ...

Il Pontefice è arrivato a bordo della papamobile, ad attenderlo circa trentamila fedeli. Ha aperto la celebrazione con la voce debole e lievemente affannata."Anche io ho bisogno che Gesù mi accarezzi, si avvicini a me, e per questo vado a trovarlo negli abbandonati, nei soli". Lo ha detto il Papa nell'omelia della Messa delle Palme. (ANSA) ...