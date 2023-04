Papa Francesco dimesso dal Gemelli | ' Sono ancora vivo'

(Di domenica 2 aprile 2023) Io leggo il Messaggero'.ha elogiato i servizi dei media che riportano 'cose precise, per evitare fantasie. Bravi, bravi grazie'. Quindi ha dato appuntamento a domani per la celebrazione ...

matteorenzi : Vedere Papa Francesco uscire dal Gemelli e abbracciare due genitori che hanno appena perduto la propria bambina di… - RaiNews : Lasciando l'ospedale, dopo essere stato dimesso, Papa Francesco è sceso dall'auto per dare conforto a una mamma e u… - vaticannews_it : Come nel 2021, dopo l'operazione al colon, il Papa ha fatto visita ai bimbi di oncologia pediatrica del Gemelli. Un… - 9532f4e3a9a6411 : RT @matteorenzi: Vedere Papa Francesco uscire dal Gemelli e abbracciare due genitori che hanno appena perduto la propria bambina di cinque… - TrevisoCityWR : Il Papa ha lasciato l'ospedale'Come sto? Sono ancora vivo'

Il Santo Padre torna in Vaticano, domani celebrerà la messa delle Palmeè stato dimesso dal Policlinico Gemelli , dove era ricoverato da mercoledì scorso per un'infezione respiratoria, per far rientro in Vaticano. 'Prima di lasciare la struttura il Santo ..."Sono ancora vivo, sai". Con una punta di scaramanzia,scherza sulla sua salute all'uscita dal policlinico Gemelli, dove è stato ricoverato per quattro giorni , e guarda agli impegni prossimi: la Settimana Santa, a partire dalla messa ...Il 5 giugno di quel 1831 a Rimini c'è un 'gran tumulto' dei liberali al grido di 'Morte al, ... Ma alla sua morte diventa vescovo lo spoletanoGentilini : 'Né di lui - prosegue ...

In assenza di un bollettino medico, troppe voci sulla salute di Bergoglio . Il pontefice allergico alla corte è stato protetto come se fosse un sovrano.