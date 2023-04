Papa Francesco celebra messa della Domenica delle Palme, presenti 30mila fedeli (Di domenica 2 aprile 2023) Il pontefice, ancora convalescente dopo il ricovero al Gemelli, ha presieduto la celebrazione. "Anche io ho bisogno che Gesù mi carezzi, si avvicini a me, e per questo vado a trovarlo negli abbandonati, nei soli", ha detto nell'omelia Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 aprile 2023) Il pontefice, ancora convalescente dopo il ricovero al Gemelli, ha presieduto lazione. "Anche io ho bisogno che Gesù mi carezzi, si avvicini a me, e per questo vado a trovarlo negli abbandonati, nei soli", ha detto nell'omelia

