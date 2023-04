Papa Francesco | bagno di folla per il Santo Padre alla Messa della Domenica delle Palme

(Di domenica 2 aprile 2023) . A sorpresa, ilè tornato a celebrare ladopo essere stato dimesso ieri dal Policlinico Gemelli. Unstacanovista, che non è stato fermato nemmeno da un’infezione polmonare contratta nei giorni scorsi. Ha voluto esserci per aprire la Settimana Santa, affrontando quei problemi di salute che negli ultimi giorni gli hanno creato più di qualche fastidio. Tripudio perTra l’ovazionetante persone corse in Vaticano a salutarlo, ilha voluto ricordare nella sua omelia gli ultimi, i poveri, i migranti e i bambini mai nati. Al microfono, si è lasciato sfuggire: “Ora, anche io ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Vedere Papa Francesco uscire dal Gemelli e abbracciare due genitori che hanno appena perduto la propria bambina di… - RaiNews : Lasciando l'ospedale, dopo essere stato dimesso, Papa Francesco è sceso dall'auto per dare conforto a una mamma e u… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiorgiaMeloni ha appreso con gioia la notizia delle dimissioni dal Policlinico Gemelli di Papa Franc… - apacelli47 : RT @acistampa: #PapaFrancesco #Angelus “Gesù ripete a ognuno di noi: Vieni fuori! Rialzati, riprendi il cammino, ritrova fiducia! Ti prend… - MagaMagaoz : RT @ParoleCristiane: Testimoniamo Gesù oppure spargiamo critiche e sospetti? Siamo liberi di fronte ai pregiudizi o ci associamo a quelli c… -

AGI - Si riprende da dove eravamo rimasti:sorride , gira tra la folla, ringrazia delle preghiere, denuncia la cultura dello scarto e ammette di avere egli stesso bisogno di essere accarezzato da Dio. Aperti i riti della ...Leggi Anche Folla in piazza San Pietro,accolto dall'applauso di 60mila fedeli: 'Anch'io ho bisogno che Gesù mi accarezzi e si avvicini a me' Contro il libro, cosi come contro il ...Roma, 02 aprile 2023indossa i paramenti per celebrare la messa della Domenica delle Palme.

In 60 mila a Piazza San Pietro per il pontefice, dimesso sabato dal Gemelli. Il Santo Padre riprende il corso normale delle celebrazioni pasquali dopo il ricovero di tre giorni in ospedale e invita ad ...Il Pontefice alla Messa delle Palme: oggi tanti Cristi invisibili, popoli interi sfruttati e lasciati a sé stessi, scartati con i guanti ...